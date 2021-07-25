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Çalımbay: "Petrocub maçına yüzde yüz konsantreyiz" - Son Dakika

Çalımbay: "Petrocub maçına yüzde yüz konsantreyiz"

25.07.2021 18:30
Çalımbay:

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme rövanş maçında sahasında Petrocub ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme rövanş maçında sahasında Petrocub ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına başladı. İdman öncesi açıklamada bulunan teknik direktör Rıza Çalımbay, "Yüzde yüz konsantreyiz. En önemli şeylerden bir tanesi hem ülke puanı için, hem taraftarımız için, hem de kulübümüz için çok önemli. Bunun hepsinin farkındayız" dedi.

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Kırmızı-beyazlı futbolcular, idmana ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması ile devam eden antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise yarım sahada çift kale maç yapıldığı öğrenildi.

İdmana sakatlığı devam eden Aaron Appindangoye, Erdoğan Yeşilyurt, Samba Camara ve ülkesinin milli takımında bulunan Max Gradel katılmadı.

"TAKIMIMIZIN HEPSİ YÜZDE YÜZ HAZIR DEĞİL"

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Perşembe günü Petrocub ile oynayacakları rövanş maçına ilişkin konuştu. Çalımbay, "Çok güzel bir kamp dönemi geçirdik. Yeni transfer olan arkadaşlarımızın da çoğu maçtan önce geldiler kampa. Takımla beraber çalıştılar. Güzel bir kamptan sonra Petrocub maçına çıktık. Zaman zaman çok iyi oynadığımız bir maçtı. Rakibin kolay bir rakip olmadığını biliyoruz. İyi oynadık, iyi şeyler de yaptık. Son paslarda biraz daha dikkatli olsaydık daha iyi bitirebilirdik. Deplasmanda alınan 1-0'lık galibiyet önemli. Şimdi kendi sahamızda rövanş maçı oynayacağız, taraftarlarımız da gelecek inşallah. Onların desteğiyle buradaki maçı çok iyi şekilde bitirmek için çalışacağız. Takımımızın hepsi yüzde yüz hazır değil. Hazır olmayan arkadaşlarımız da var. Onları da bu kısa süre içerisinde hazır duruma getireceğiz. Maçtan önce izin verdik, çünkü 20 gün izin vermemiştik" dedi.

"EKSİKLİKLERİ GİDERECEĞİZ"

Bir gazetecinin, "Takımı Petrocub maçının rövanşına konsantre oldu mu?" sorusuna Çalımbay, "Her şeyden önce bazı arkadaşlarımız geç geldi. Biz kampımızı yapıyorduk, daha sonra yurt dışına gidiyorduk. Yine aynısı oldu. Kampımızı yaptık daha sonra yurt dışına gidip maç yaptık. Tekrar bir maç daha oynayacağız onu da bitirdiğimiz takdirde daha güçlü bir takımla oynayacağız. Hem Gürcü takımı olsun hem de Rusya takımı olsun iyi takımlar. Onların maçlarını da seyrettik. Onun için bu süreçte eksiği olan arkadaşlarımız eksiklerini gidereceklerdir. Yüzde yüz konsantreyiz. En önemli şeylerden bir tanesi hem ülke puanı için, hem taraftarımız için, hem de kulübümüz için çok önemli. Bunun hepsinin farkındayız. Buradaki maçımızı taraftarımızın desteğiyle kesinlikle iyi bir şekilde bitireceğiz" yanıtını verdi.

"TELAFİ EDECEĞİZ"

Petrocub maçında alınan galibiyetten dolayı ülke puanına katkı sağladıkları için mutlu olduklarını söyleyen Çalımbay, "Ben geçen sezona üzülüyorum sıkıntı yaşadık Avrupa maçlarında. O sıkıntılar olmasaydı ülkemize daha fazla puan kazandırırdık. Olmadı ama bu sene inşallah telafi etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bizim hedeflerimizden bir tanesi Avrupa kupalarında gitmek" ifadesini kullandı.

"TARAFTARIMIZIN DESTEĞİ MÜKEMMELDİ"

Stadyuma yüzde 50 taraftar alınması kararına ilişkin de konuşan Rıza Çalımbay, "Biz taraftarımızla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çünkü biz taraftarımızla beraberken pandemiden önce hiç mağlubiyetimiz yoktu kendi sahamızda. Şimdi ona devam edeceğiz. Taraftarımızın desteği mükemmeldi çünkü. Özlemden dolayı uzun bir süre oldu. Perşembe günü kesinlikle taraftarlarımızı, ne kadar çok fazla gelirlerse çok mutlu olacağız" dedi.

"BİR ORTA SAHA OYUNCUSU ALACAĞIZ"

Çalımbay son olarak, transfer çalışmaları hakkında sorulan soruya ise şu yanıtı verdi;

"Bir tane orta saha oyuncusu almaya çalışıyoruz. Çok alternatifli bir kadromuz oldu. Herkesin bir alternatifi var. Sakat arkadaşlarımız var, Aaron, Samba, Erdoğan Erdoğan ameliyat oldu. Samba'nın durumu biraz sıkıntılı. Onun dışında başka bir şey yok. En önemli şeylerden bir tanesi de alacağımız orta saha oyuncusu. Onu da aldığımız zaman transferimizi kapatacağız."

(Oğuzhan Sarzep - Mustafa Koçyiğit/İHA)

Çalımbay: Petrocub maçına yüzde yüz konsantreyiz
Çalımbay: Petrocub maçına yüzde yüz konsantreyiz
Çalımbay: Petrocub maçına yüzde yüz konsantreyiz
Çalımbay: Petrocub maçına yüzde yüz konsantreyiz
Çalımbay: Petrocub maçına yüzde yüz konsantreyiz
Çalımbay: Petrocub maçına yüzde yüz konsantreyiz
Çalımbay: Petrocub maçına yüzde yüz konsantreyiz
Çalımbay: Petrocub maçına yüzde yüz konsantreyiz
Çalımbay: Petrocub maçına yüzde yüz konsantreyiz
Çalımbay: Petrocub maçına yüzde yüz konsantreyiz
Çalımbay: Petrocub maçına yüzde yüz konsantreyiz
Çalımbay: Petrocub maçına yüzde yüz konsantreyiz

Rıza Çalımbay, Sivasspor, AaRon, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çalımbay: 'Petrocub maçına yüzde yüz konsantreyiz' - Son Dakika Spor


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