ÇALINAN MOTOSİKLET BARAKADA BULUNDU - Son Dakika
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ÇALINAN MOTOSİKLET BARAKADA BULUNDU

15.04.2022 15:11

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çalınan motosiklet Aksu ilçesinde eski taştan yapılma barakada gizlenmiş halde bulundu.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde çalınan motosiklet Aksu ilçesinde eski taştan yapılma barakada gizlenmiş halde bulundu. Hırsızlık şüphelisi M.C.'nin motosikleti çaldıktan sonra F.P. ve D.G.'ye sattığı belirlendi.

Manavgat'ın Oymapınar Mahallesi'nde S.Y.'ye ait motosiklet geçen 5 Nisan'da evinden çalındı. S.Y.'nin şikayeti üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri araştırma başlattı. Motosikletin geçebileceği güzergahlardaki güvenlik kameralarının görüntüsü JASAT timleri tarafından incelendi. İncelemenin ardından motosikleti M.C.'nin çaldığı tespit edildi.

Jandarmanın yakalayıp, gözaltına aldığı M.C., ifadesinde motosikleti çaldıktan sonra plakasını değiştirerek Aksu'da yaşayan F.P. ve D.G.'ye sattığını belirtti. M.C.'nin ifadesi doğrultusunda jandarma ekipleri F.P. ve D.G.'yi de gözaltına aldı. Motosiklet şüphelilerin gösterdiği barakada brandayla örtülü şekilde gizlenmiş olarak bulundu.

Şüphelilerden M.C. hakkında 'Hırsızlık' ve 'Resmi belgede sahtecilik', F.P. ve D.G. hakkında ise 'Hırsızlık malını satın alma' suçundan adli işlem yapıldı. Motosiklet sahibine teslim edildi.

ÇALINAN MOTOSİKLET BARAKADA BULUNDU

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Motosiklet, Hırsızlık, Hisarcık, Manavgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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