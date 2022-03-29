Çalınan motosiklet, gece kartalları tarafından bulundu - Son Dakika
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Çalınan motosiklet, gece kartalları tarafından bulundu

29.03.2022 10:10
Çalınan motosiklet, gece kartalları tarafından bulundu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çalınan motosiklet, gece kartalları olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçileri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çalınan motosiklet, gece kartalları olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçileri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Nurullah Tekin isimli vatandaş, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğünü arayıp, motosikletinin çalındığı belirterek ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, ilçe genelinde çalışmaya başladı.

Çalınan motosiklet, Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından, Akçakmak Yolu üzerinden yapılan kontrollerde sürücü T.S. ile ele geçirildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında motosiklet, sahibi Nurullah Tekin'e teslim edildi. Nurullah Tekin, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. - MANİSA

Çalınan motosiklet, gece kartalları tarafından bulundu
Çalınan motosiklet, gece kartalları tarafından bulundu
Çalınan motosiklet, gece kartalları tarafından bulundu
Çalınan motosiklet, gece kartalları tarafından bulundu

YORUMLAR
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Nurullah Tekin, Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çalınan motosiklet, gece kartalları tarafından bulundu - Son Dakika


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