ÇALINTI ARAÇLA KAZA YAPTILAR, YAYA OLARAK KAÇTILAR - Son Dakika
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ÇALINTI ARAÇLA KAZA YAPTILAR, YAYA OLARAK KAÇTILAR

25.03.2022 13:09

KARAMAN'da çalıntı araçla polisten kaçmaya çalışan 2'si kadın 4 kişi, başka bir araca çarpıp trafik levhasını devirdi.

KARAMAN'da çalıntı araçla polisten kaçmaya çalışan 2'si kadın 4 kişi, başka bir araca çarpıp trafik levhasını devirdi. Kazanın ardından otomobilden inen 4 şüpheli, ara sokaklara girerek kaçtı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Çeltek Mahallesi Behçet Kemal Çağlar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Karaman Kalesi civarında devriye görevi yapan polis ekibi, 2 gün önce çalıntı olarak bildirilen 70 FZ 674 plakalı otomobili fark edip 'dur' ihtarında bulundu. Polisin uyarılarına aldırış etmeyen sürücü, hızla Behçet Kemal Çağlar Caddesi yönüne gitti. Polis ile çalıntı araçtakiler arasında takip başladı. Polisten kaçmak isteyen şüpheliler aynı cadde üzerinde önünde seyreden Adem Taş yönetimindeki 06 ZZG 19 plakalı otomobile arkadan çarpıp kaldırımdaki trafik levhasını devirdi. Kazanın hemen ardından çalıntı araçtan inen 2'si kadın 4 kişi hızla ara sokaklara kaçtı. Otomobilin sürücüsü Adem Taş, 'Ben cadde üzerinde seyrederken polis ekibinin siren seslerini duydum. Sol şeridi boş bırakmak için yolun sağına geçerken arkadan gelip benim aracıma vurdular. Hepsi araçtan indikleri gibi sağa sola kaçıştılar' dedi.

Kısa sürede şüphelilerin eşkalini belirleyen polis, yakalanmaları için çalışma başlatıtı.

ÇALINTI ARAÇLA KAZA YAPTILAR, YAYA OLARAK KAÇTILAR
ÇALINTI ARAÇLA KAZA YAPTILAR, YAYA OLARAK KAÇTILAR
ÇALINTI ARAÇLA KAZA YAPTILAR, YAYA OLARAK KAÇTILAR

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Behçet Kemal, Karaman, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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