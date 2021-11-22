Çalıntı tarım aletlerini satmaya giderken yakalanan 3 kişi serbest - Son Dakika

KARAMAN'da, 4 yerden tarım aletlerini çalan ve satmak için götürürken jandarma tarafından yakalanan S.S. (28), M.E. (28) ve A.V. (27), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karaman İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, dün Kılbasan köyünde devriye görevi yaptığı sırada minibüsü durdurdu. İçindeki S.S., M.E. ve A.V.'nin tavırlarından şüphelenen ekipler, minibüste yüklü tarım aletlerinin çalınmış olabileceği ihtimali üzerine araştırmasını derinleştirdi. Yapılan incelemede tarım aletlerinin, köydeki 4 yerden çalındığı ve şüphelilerin satmaya götürdüğü belirlendi. Tarım aletlerine el koyulurken, 3 şüpheli de gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.?