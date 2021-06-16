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EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor - Son Dakika

EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor

16.06.2021 11:33

EVKUR'un çalışanlarına gönderdiği mesajla aşı olmayı zorunlu tuttuğunun ileri sürülmesi üzerine sosyal medya karıştı. Binlerce Twitter kullanıcısı EVKUR'a tepki gösterirken, #EvkurdanAlışverişYok etiketi Twitter'da TT listesine yerleşti.

Haziran ayı itibarıyla Türkiye'de aşılama büyük bir hız kazandı. Yaş sınırı 40'a kadar inerken, SGK'lı çalışan herkes de aşılama takvimine eklendi. Çalışanların aşılanmasıyla yeni bir rekor kırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada bir günde 1 milyon 240 bin 311 doz aşı uygulandığını söyledi. Ancak bazı vatandaşlar hala aşı olma konusunda çekimser davranıyor. Aşılamanın zorunlu olması konusunda vatandaşlar ikiye bölünmüş durumda. Bir grup zorunlu olmasını isterken, diğer grup buna şiddetle karşı çıkıyor

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bugün ise sosyal medyada dolaşan EVKUR ile ilgili bir iddia tartışmayı yeniden alevlendirdi. EVKUR'un çalışanlarına aşı olmayı zorunlu kıldığını öne süren kullanıcılar, binlerce tweet atarak EVKUR'a ateş püskürdü.

ÇALIŞANLARINA MESAJ GÖNDERDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Sosyal medyada yer alan iddialara göre, EVKUR'un çalışanlarına "15.06.2021 tarihinden itibaren yaş ve meslek gözetmeksizin tüm çalışanlara Covid-19 aşısı uygulanmaya başlamıştır. Bilindiği üzere salgın hastalıklara karşı en iyi korunma yönü aşılanmadır. Tüm çalışanlarımızın ivedilikle ve iş akışını aksatmayacak şekilde MHRS (merkezi hekim randevu sistemi) üzerinden randevu alarak aşı olmaları ve ilgili belgeleri Mağaza ve Birim Müdürleri aracılığıyla tarafımıza iletmeleri hususunda bilgi ve gereğini rica ederim." mesajı göndererek aşılamayı zorunlu kıldığı öne sürüldü.

Çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddiları sosyal medyayı karıştırdı! EVKUR'a tepki yağıyor

TWİTTER'DA TT OLDU

Konu kısa sürede Twitter'da TT olurken, #EvkurdanAlışverişYok etiketiyle tepki tweetleri yağdı. Birçok kişi çalışanlarına aşı zorunluluğu tutan EVKUR'dan alışverişi keseceğini söyledi. İşte EVKUR'a atılan tepki tweetlerinden bazıları:

Çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddiları sosyal medyayı karıştırdı! EVKUR'a tepki yağıyor
Çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddiları sosyal medyayı karıştırdı! EVKUR'a tepki yağıyor
Çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddiları sosyal medyayı karıştırdı! EVKUR'a tepki yağıyor
Çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddiları sosyal medyayı karıştırdı! EVKUR'a tepki yağıyor
EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor

Türkiye, Haziran, Twitter, Evkur, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (11)
  • Arda özden hd: EN DOĞRUSU. DEVLETİN DE BUNU YAPMASI LAZIM. TOPLU TAŞIMA, AVM, SAHİL VE OTELLERE GİRMEDE VE YURT DIŞINDAN GELENE AŞI OLMA ZORUNLULUĞU GETİRİLMESİ GEREKİR. ÇOĞU AVRUPA ÜLKESİNDE BÖYLE. BAŞKA TÜRLÜ AŞI HEDEFİNE ULAŞAMAYIZ. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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