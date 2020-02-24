Çalıştığı marketten 40 bin lira çaldığı öne sürülen müdür tutuklandı - Son Dakika

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çalıştığı zincir marketten 40 bin lira çaldığı ileri sürülen mağaza müdürü tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ekipleri, bir zincir marketin Karahayıt şubesinden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Ekipler, ihbarı veren mağaza müdürü O.G'nin ifadesi doğrultusunda şüpheliyi aramaya başladı.



Güvenlik kamerası kayıtlarını soran jandarma ekiplerine çelişkili yanıt veren O.G, ifade için yeniden karakola götürüldü.



O.G, sorguda, kasadan çalıp poşete koyduğu 40 bin lirayı, evinin deposunda sakladığını itiraf etti. Evde yapılan aramada ele geçirilen çalıntı para, market yetkililerine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.G, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



O.G'nin, parayı borcunu ödemek için aldığını, daha sonra yerine koyacağını söylediği öğrenildi.



Öte yandan hırsızlık anı marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde şüphelinin, market içinde dolaşması ve kazağının içinde sakladığı paraları düşürmemek için tutması yer alıyor.