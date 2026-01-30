Cam Silerken Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Erzurum'da evinin camını silerken 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti.
Murat Ellik Bulvarı'nda bir binanın 3. katında oturan Ülkühan A. (45), cam silerken çıktığı merdivenden dengesini kaybederek zemine düştü.
Komşularının durumu haber vermesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Ülkühan A, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Ülkühan A. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
