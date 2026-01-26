Camardı Spor Kulübü, Güreş Turnuvası'nda İkincilik Elde Etti - Son Dakika
Spor

Camardı Spor Kulübü, Güreş Turnuvası'nda İkincilik Elde Etti

Camardı Spor Kulübü, Güreş Turnuvası'nda İkincilik Elde Etti
26.01.2026 12:28
Balıkesir'deki turnuvada Camardı Spor Kulübü, 125 puanla takım ikincisi oldu, 3 altın madalya kazandı.

Balıkesir'de düzenlenen 5. Yasemin Adar Kadınlar Güreş Turnuvası'nda Camardı Spor Kulübü sporcuları madalya ile döndü.

Türkiye genelinden 30 ilin yanı sıra Bulgaristan Güreş Milli Takımı'nın da katıldığı turnuvada, toplam 300 sporcu mindere çıktı. Zorlu mücadelelere sahne olan organizasyonda Camardı Spor Kulübü; altı farklı sıklette kazandığı madalyalarla 125 puan toplayarak takım halinde Türkiye ikincisi oldu. Turnuvada 30 kiloda Reyhan Akdağ, 36 kiloda Tenzile Sude Altan ve 58 kiloda Gülseren Okçu altın madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. 50 kiloda Zeynep Özşahin gümüş madalyanın sahibi olurken, 42 kiloda Gizem Zehra Okçu ve 62 kiloda Ecrin Sena Bıçkı bronz madalya kazandı. 46 kiloda mücadele eden Leyla Hatun Budak ise turnuvayı madalya sıralamasında tamamladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Başarılarıyla büyük gurur yaşatan Camardı Spor Kulübü sporcuları ve antrenörleri, gösterdikleri performan için teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz" ifadeleri kullanıldı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkesir, Turnuva, Spor

Camardı Spor Kulübü, Güreş Turnuvası'nda İkincilik Elde Etti
