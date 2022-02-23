Cambridge Düşesi Kate Middleton, Danimarka'da temaslarda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Cambridge Düşesi Kate Middleton, Danimarka'da temaslarda bulundu

23.02.2022 19:12
Cambridge Düşesi Kate Middleton, Danimarka'da temaslarda bulundu

İngiltere'de kraliyet tahtının ikinci adayı olan Cambridge Dükü Prens William'ın eşi Düşes Kate Middleton, Danimarka ziyareti sırasında çeşitli temaslarda bulundu.

İngiltere'de kraliyet tahtının ikinci adayı olan Cambridge Dükü Prens William'ın eşi Düşes Kate Middleton, Danimarka ziyareti sırasında çeşitli temaslarda bulundu.

Erken çocuklukta ruh sağlığının korunmasına ilişkin bir proje kapsamında Kopenhag'ı tek başına ziyaret eden Middleton, Danimarka Kraliçesi II. Margrethe ve gelini Prenses Mary ile bir araya geldi.

Temasları kapsamında Lego Vakfı'nı ve bir anaokulu da ziyaret eden Kate Middleton, açık havada çocuklarla ve aileleriyle sohbet etti.

Middleton, Lego Vakfı'nı ziyaretinden dolayı çocuklarının kendisini çok kıskandığını söyledi.

Dün Kopenhag'a gelen Middleton, çocuk ruh sağlığı konusunda faaliyet gösteren bir kurumu da ziyaret etmişti.

YORUMLAR
500
Russia Today'in İngiltere'deki yayınlarına inceleme talebi Russia Today'in İngiltere'deki yayınlarına inceleme talebi Öğretmenler protesto gösterisi düzenledi Öğretmenler protesto gösterisi düzenledi

Kate Middleton, Danimarka, Cambridge, England, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cambridge Düşesi Kate Middleton, Danimarka'da temaslarda bulundu - Son Dakika


Son Dakika
18:23 Ali Babacan, Rusya-Ukrayna krizi hakkında konuştu: Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunması gerekiyor
18:15 Son Dakika: Türkiye, Yunan Sahil Güvenliği'nin bir Türk vatandaşını yaraladığı olay hakkında Yunanistan'a protesto notası verdi
18:13 Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu! Yapılan sözleşme süresi herkesi şaşırttı
17:58 Son Dakika: Bilim Kurulu'nun önemli toplantısı 1 Mart'a ertelendi!
17:45 Emniyet müdür yardımcısını şehit etmişti! O polise ağırlaştırılmış müebbet
17:44 Ali Koç'un uyarılarını dikkate almadı! Mesut Özil'den yeni ticari girişim
17:28 Taylandlı adam, kulübesinde şişme bebekle birlikte olurken yaşamını yitirdi!
17:24 Üzücü haberi Ertem Şener verdi: Halit Kıvanç artık kimseyi tanımıyor, konuşamıyor ve çok hasta
17:15 Son Dakika: Erdoğan, Rusya lideri Putin'le telefonda görüştü! Moskova-Kiev kriziyle ilgili önemli mesajını tekrarladı
17:06 Çay içtikleri esnada evlerini 3 boğa bastı! 2 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 19:20:00. #1.13#
SON DAKİKA: Cambridge Düşesi Kate Middleton, Danimarka'da temaslarda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement