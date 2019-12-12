Cami cemaatini pes ettiren hırsızlık zanlısı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Cami cemaatini pes ettiren hırsızlık zanlısı yakalandı - Son Dakika

Cami cemaatini pes ettiren hırsızlık zanlısı yakalandı

6 saat önce

Büyükçekmece'de İbrahim Sancak Camii'ndeki muslukları çalan şahıs, güvenlik kameraları görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.

Cami cemaatini pes ettiren hırsızlık zanlısı yakalandı, System.String[]

Büyükçekmece'de İbrahim Sancak Camii'ndeki muslukları çalan şahıs, güvenlik kameraları görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.


Büyükçekmece Mimarsinan Mahallesi'nde İbrahim Sancak Camii'nde son zamanlarda ardı ardına yaşanan hırsızlık olayları üzerine Büyükçekmece Belediyesi tarafından camiye kamera sistemi kuruldu. Önceki gece saat 01.40 sularında camiye gelen A.A., belediye tarafından kurulan kamera sistemindeki iki kamerayı devre dışı kırarak muslukları söküp kaçtı. Ancak devredeki diğer kamera görüntülerinden hırsızın kimliğini tespit eden polis, kısa sürede A.A'yı yakaladı. Polis muslukları satın alan hurdacıyı da gözaltına aldı. Büyükçekmece Adliyesinde hakim karşısına çıkan A.A., tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Büyükçekmece, Mimarsinan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:29 Kaynak: İHA
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