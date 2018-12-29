Cami Tuvaletinde Bir Genç Ölü Bulundu
1 saat önce
Cami tuvaletinde bir genç ölü bulunduGAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde cami tuvaletinde bir genç ölü olarak bulundu.
Cami tuvaletinde bir genç ölü bulundu
GAZİANTEP - Gaziantep
'in İslahiye
ilçesinde cami tuvaletinde bir genç ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre, İslahiye ilçesi Çamlıca Mahallesi
Hacı Cahit Köse Camisi'ndeki tuvalette hareketsiz bir şekilde duran bir kişi bulundu.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından şahsın öldüğü belirlendi. Şahsın kimliğinin Ali Haydar T olduğunu tespit eden ekipler, şahsın berber dükkanında kalfa olarak çalıştığı öğrenildi.
Şahsın cenaze otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu
'na götürüldü.
Şahsın uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülürken, ölüm sebebinin ise otopsinin ardından belirlenmesi bekleniyor. Öte yandan bağımlılıktan kurtulmak için tedavi gördüğü iddia edilen şahsın ölüm haberini alan yakınları da sinir krizleri geçirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:46 Kaynak: İHA
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