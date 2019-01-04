Son Dakika Haberleri: Cami Tuvaletinde Ölü Bulundu

Cami Tuvaletinde Ölü Bulundu

1 saat önce

KARABÜK'teki Ulu Camii'nin tuvaletinde, Yaşar Özal'ın (73) cansız bedeni bulundu.

Cami Tuvaletinde Ölü Bulundu, System.String[]
KARABÜK'teki Ulu Camii'nin tuvaletinde, Yaşar Özal'ın (73) cansız bedeni bulundu. Özal'ın, kalp krizinden yaşamını yitirdiği sanılırken, kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belirlenecek. Olay, öğle saatlerinde, Bayır Mahallesi'ndeki Ulu Camii'de meydana geldi. Tuvalete giren cami görevlisi, yerde birinin hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Servis'ten yardım istedi. İhbarla camiye gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Yaşar Özal olduğu anlaşılan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Özal'ın, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruldu. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası Özal'ın cansız bedeni, otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yaşar Özal'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. - K

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:25 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Papağanını Çalan Hırsızlara Seslenen İşletmeci: Çaldıklarınız Sizin Olsun, Sadece Çapkın'ımı Getirin Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: Önemli Zirve İstanbul'da Toplanacak

Trump: Demokratlar Kazanırsa Piyasalar Karışır Dolmuş Şoförleri Ayağı Kesik Köpeğe Protez Taktırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 18:32:11. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cami Tuvaletinde Ölü Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]