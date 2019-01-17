Son Dakika Haberleri: Cami ve 4 Evin Üzerine Çığ Düştü

Cami ve 4 Evin Üzerine Çığ Düştü

13 dakika önce

Kahramanmaraş'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle kırsaldaki 150 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı, Çağlayancerit ilçesinde 4 ev ve bir caminin üzerine çığ düştü.

Cami ve 4 Evin Üzerine Çığ Düştü, System.String[]
Kahramanmaraş'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle kırsaldaki 150 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı, Çağlayancerit ilçesinde 4 ev ve bir caminin üzerine çığ düştü.

Kentteki olumsuz hava koşullarından dolayı merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ile Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun ve Nurhak ilçelerinde 150 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

İl genelinde 80 mahalleye de elektrik enerjisi verilemiyor.

Kapanan yolların açılması için Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekiplerin çalışması sürüyor.

Cami ve 4 evin üzerine çığ düştü

Çağlayancerit ilçesine bağlı Soğukpınar Mahallesi'nde 4 ev ile bir caminin üzerine çığ düştü.

Bir ev ve caminin çatısının bir kısmının çökmesine yol açan çığ hasara neden oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:03 Kaynak: AA

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