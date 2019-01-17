Kahramanmaraş
'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle kırsaldaki 150 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı, Çağlayancerit
ilçesinde 4 ev ve bir caminin üzerine çığ düştü.
Kentteki olumsuz hava koşullarından dolayı merkez Onikişubat
ve Dulkadiroğlu
ile Afşin
, Andırın
, Çağlayancerit, Ekinözü
, Elbistan
, Göksun
ve Nurhak
ilçelerinde 150 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.
İl genelinde 80 mahalleye de elektrik enerjisi verilemiyor.
Kapanan yolların açılması için Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekiplerin çalışması sürüyor.
Cami ve 4 evin üzerine çığ düştü
Çağlayancerit ilçesine bağlı Soğukpınar
Mahallesi'nde 4 ev ile bir caminin üzerine çığ düştü.
Bir ev ve caminin çatısının bir kısmının çökmesine yol açan çığ hasara neden oldu.