Camide yankesiciliğe tutuklama
1 saat önce
Süleymaniye Camisini ziyarete gelen turistlerin cüzdanlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Cezayir uyruklu şüpheli tutuklandı.
Süleymaniye
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 07:15 Kaynak: AA
Camisini ziyarete gelen turistlerin cüzdanlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Cezayir
uyruklu şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, 31 Mayıs'ta Süleymaniye Camisini ziyarete gelen Fransız turist C.B.L'nin çantasından yankesicilik yöntemiyle cüzdanının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Cami içerisindeki ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, söz konusu hırsızlığı Cezayir uyruklu R.G'nin (28) yaptığını belirledi. Zanlı, aynı gün düzenlenen operasyonla yakalandı. Beyazıt Polis Merkezi
Amirliğine götürülen şüphelinin 20 - 27 Mayıs günleri arasında aynı camide 4 turistin daha cüzdanını aynı yöntemle çaldığı ortaya çıktı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
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