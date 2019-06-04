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Camide yankesiciliğe tutuklama

1 saat önce

Süleymaniye Camisini ziyarete gelen turistlerin cüzdanlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Cezayir uyruklu şüpheli tutuklandı.

Camide yankesiciliğe tutuklama, System.String[]
Süleymaniye Camisini ziyarete gelen turistlerin cüzdanlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Cezayir uyruklu şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Mayıs'ta Süleymaniye Camisini ziyarete gelen Fransız turist C.B.L'nin çantasından yankesicilik yöntemiyle cüzdanının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Cami içerisindeki ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, söz konusu hırsızlığı Cezayir uyruklu R.G'nin (28) yaptığını belirledi. Zanlı, aynı gün düzenlenen operasyonla yakalandı.
Beyazıt Polis Merkezi Amirliğine götürülen şüphelinin 20 - 27 Mayıs günleri arasında aynı camide 4 turistin daha cüzdanını aynı yöntemle çaldığı ortaya çıktı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 07:15 Kaynak: AA
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Cezayir, Süleymaniye, Güncel
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