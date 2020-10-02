Camiler ve Din Görevlileri Haftası - Son Dakika

Bahşılı ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla program düzenlendi.
Hüseyin Onbaşı Camisinde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dua edildi.
İlçe Müftüsü Lütfü Kocatürk, okunan Kur'an-ı Kerim ve duaları camilerin yapımında maddi manevi yardımda bulunan ve hayatını kaybeden vatandaşların ruhuna bağışladıklarını söyledi.
İnsanlığa ilim ve irfan öğretmiş din görevlilerini de rahmetle yad ettiklerini aktaran Kocatürk, hafta kapsamında çeşitli etkinliklerin düzenleneceğini belirtti.
Programa, Kaymakam Bekir Yalçın ve vatandaşlar katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 17:41 - Kaynak: AA
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