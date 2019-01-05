Camiye Giden Çocuklar Ödüllendirildi

Şehitkamil ilçesindeki camilerde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen 'Haydi Çocuklar Camiye' projesi kapsamında Said Nursi Camisi'nde yaşları 9-13 arası erkek çocukları arasında 40 gün boyunca sürekli camiye gidip namaza devam eden, ayet ve hadis ezberleyerek puan toplayan çocukların ödülleri kendilerine teslim edildi. Nesli kötü alışkanlıklardan korumak, gelenek ve görenekleri yaşatmak, çocukları camide cemaatle namaza teşvik etmek ve güzel ahlakla yetiştirmek, bunun yanında ayet ve hadisi şerifler ezberleterek hayatlarında uygulamalarını sağlamanın hedeflendiği yarışmada ödül alan çocuklar büyük sevinç yaşadı. Dereceye girerek ödül almayı hak eden 100'den fazla çocuk, ödüllerini Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun elinden aldı. 'Haydi Çocuklar Camiye' projesi ile bugüne kadar 5 etapta yaklaşık 550 çocuk ödül aldı.

MİLLETİN İMKANLARINI, MİLLETİN EVLATLARINA YÖNLENDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ

Programda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çocuklara öğrendiklerini hayatlarında uygulamaları tavsiyesinde bulundu. Başkan Fadıloğlu, şöyle konuştu:

"Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan 'Haydi Çocuklar Camiye' projesine Şehitkamil Belediyesi olarak destek vermek noktasında gerçekleştirdiğimiz istişare neticesinde çocuklarımıza ödül verme görevini üstlendik. Belediye olarak harcadığımız kaynaklar zaten milletimizin imkanlarıdır. Milletin imkanlarını yine milletin evlatlarına yönlendirmeye çalışıyoruz. Bu imkanlar çocuklarımızın velilerinin imkanlarıdır. Tabi buradaki asıl amaç; çocuklarımızın camiyle tanışması, cemaatle beraber olmaları, Peygamber Efendimizin hayatını öğrenmeleri, hadisler öğrenmeleri, ayetler ezberlemeleridir. Bugün ödül almaya hak kazanan yavrularımıza ödüllerini teslim etmek için bir araya geldik. Sevgili çocuklarımız; ödülü alıp bir kenara çekilmek yerine öğrendiklerimizi yaşam biçimimiz haline getireceğiz. Şimdiden nasıl alışırsanız ömrünüz öyle devam edecek. Ben, bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Allah, çocuklarımıza zihin açıklığı versin. İnşallah tüm çocuklarımız; vatana, millete hayırlı hizmetler ederler. "

Başkan Rıdvan Fadıloğlu, gerçekleştirdiği konuşma sonrasında çocuklara hediyelerini verdi. Başkan Fadıloğlu'na da Kuran-ı Kerim hediye edildi.