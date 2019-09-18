Son Dakika Haberleri: Çamköylülerden su havzasına linyit kömürü sahası tepkisi
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Çamköylülerden su havzasına linyit kömürü sahası tepkisi

1 saat önce

BODRUM'da, içme suyunun sağlandığı Çamköy Su Havzası'nda kurulması planlanan linyit kömürü sahalarını istemeyen köy halkı, izin verilmemesi için Belediye Başkanı Ahmet Aras'tan destek istedi.

Çamköylülerden su havzasına linyit kömürü sahası tepkisi, System.String[]
BODRUM'da, içme suyunun sağlandığı Çamköy Su Havzası'nda kurulması planlanan linyit kömürü sahalarını istemeyen köy halkı, izin verilmemesi için Belediye Başkanı Ahmet Aras'tan destek istedi. Çamköylüler, maden şirketlerinin kamulaştırma taleplerini yargıya taşıdıklarını söyledi.
Çamköy muhtarı Mehmet Emin Soydan, Ekizköy muhtar azası Celal Çoban ve köylülerin hukuk mücadelesine destek veren avukat Mehmet Çilsal, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı ziyaret etti. Çamköy heyeti; Su Havzası'nda açılması düşünülen linyit sahalarının, Bodrum Yarımadası'na içme ve kullanma suyu temin edilen 10 milyon metrekarelik alanda yer aldığını, bu girişimin toprağa ve suya zarar vereceğini kaydetti. Linyit sahalarının işlenmeye başlanması durumunda Bodrumluların susuz kalacağını savunan Çamköylüler, maden şirketlerinin kamulaştırma taleplerini yargıya taşıdıklarını da belirtti.
'KÖYLÜ TOPRAĞINDAN, BODRUM SUYUNDAN OLACAK'
Muhtar Soydan, maden ocaklarını istemediklerini belirterek, "Biz köyümüzü, arazimizi bırakmak istemiyoruz. Bodrum ve Milas belediyelerimizi yanımızda görmek istiyoruz" dedi.
Avukat Çilsal ise linyit sahalarının altındaki su kaynaklarının durum raporlarının, Büyükşehir Belediyesi ile Devlet Su İşleri'nde (DSİ) olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:
"Daha önce de bu alanlarda yapılmak istenen termik santraller durdurulmuştu. Şimdi kömür için rezervler bitince yeni sahalar aramaya başladılar. Köylülerin tarlalarını hatta tüm köyleri kamulaştırıp, ellerinden almak istiyorlar. Burada maden ocağı şirketi köylülere 120 köye kamulaştırma yapılacak, diyerek, ihtarname göndermiş. Bunun hiçbir hukuki boyutu yok; çünkü kanunen kamulaştırmayı devlet yapar, şirkete devreder. Şirket, köylü halkı kandırıyor. Köylü toprağından, Bodrum suyundan olacak."
BAŞKAN ARAS: ORTAK AKIL ÜRETMEK ZORUNDAYIZ
Çamköy halkının mücadelesine destek verdiğini söyleyen Başkan Aras da en kısa sürede meclis üyeleriyle birlikte Çamköy'ü ziyaret edeceğini belirterek, "Su olmazsa hayat da olmaz. Su olmazsa turizm de tarım da biter. Bu konuda ortak akıl üretmek ve mücadeleyi hep birlikte vermek zorundayız" diye konuştu.


Ahmet Aras, Çamköy, Bodrum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:51 Kaynak: DHA
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