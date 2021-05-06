Camları folyo ile kaplayıp mangal kömürü yakan anne ile kızı intihar etti - Son Dakika

Camları folyo ile kaplayıp mangal kömürü yakan anne ile kızı intihar etti

06.05.2021 14:06
Camları folyo ile kaplayıp mangal kömürü yakan anne ile kızı intihar etti, System.String[]

Antalya'da 52 yaşındaki Nuray A. ile 30 yaşındaki Melis D.'nin, evde pencere ve camları folyo ile kaplayarak, yatak odasında mangalda kömür yakarak intihar ettikleri öğrenildi. Öte yandan anne ve kızının, intiharın ardından yakınlarına bıraktıkları notta, söz konusu olayın medyaya yansımasını istemedikleri ortaya çıktı.

Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi 1887 Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katında Nuray A. (52) ile birlikte yaşadığı kızı Melis D.'den (30) haber alamayan komşuları, gece yarısına doğru polise haber verdi.

ÖLÜ BULUNDULAR

İhbar üzerine gelen polis, eve girdiğinde anne ve kızını yatak odasında hareketsiz yatarken buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Nuray A. ile Melis D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Karbonmonoksit gazından zehirlendiği saptanan Nuray A. ve Melis D.'nin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

HER YERİ FOLYO İLE KAPATIP KÖMÜR YAKMIŞLAR

Kapı ve pencere camlarını folyo ile kapattıktan sonra yatak odasında mangalda kömür yaktıkları belirtilen anne ile kızının yakınlarına bıraktığı notta, olayın basına yansımasını istemediklerini yazdığı bildirildi.

Camları folyo ile kaplayıp mangal kömürü yakan anne ile kızı intihar etti

Muratpaşa, Kömür, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Camları folyo ile kaplayıp mangal kömürü yakan anne ile kızı intihar etti - Son Dakika


YORUMLAR (15)
  • İnanç: Evvela büyük konuşmamak lazım,Allah muhafaza insanın başına herşey gelebilir. Ama inanç odur ki Allahın ipine sımsıkı sarılmak lazım.insanı en zor durumda ayakta tutan fakirlik hastalık zorluk ve sıkıntı da zamanında.Rabbim sen bizleri kaldıramayacağımız yüklerle imtihan etme.Milletçe ve tüm müslüman ve insanlığa iyilik versin Amin. Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
  • fikri : bakın koyunlar tekrar söylüyorum bu intiharlar varlık zenginlik zevki sefa intiharları ülkenin durumu o kadar güzel ki insanlar ne yapacağını şaşırıyorlar o yüzden bakın araştırın bu intihar edenlerin hepsi zengin varlıklı para içinde yüzüyor Cevap Yaz 6 9 Yayından Kaldır
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