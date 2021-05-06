Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi 1887 Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katında Nuray A. (52) ile birlikte yaşadığı kızı Melis D.'den (30) haber alamayan komşuları, gece yarısına doğru polise haber verdi.
İhbar üzerine gelen polis, eve girdiğinde anne ve kızını yatak odasında hareketsiz yatarken buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Nuray A. ile Melis D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Karbonmonoksit gazından zehirlendiği saptanan Nuray A. ve Melis D.'nin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Kapı ve pencere camlarını folyo ile kapattıktan sonra yatak odasında mangalda kömür yaktıkları belirtilen anne ile kızının yakınlarına bıraktığı notta, olayın basına yansımasını istemediklerini yazdığı bildirildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Camları folyo ile kaplayıp mangal kömürü yakan anne ile kızı intihar etti - Son Dakika