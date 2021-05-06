Camları folyo ile kaplayıp mangal kömürü yakan anne ile kızı intihar etti - Son Dakika

İnanç:

Evvela büyük konuşmamak lazım,Allah muhafaza insanın başına herşey gelebilir. Ama inanç odur ki Allahın ipine sımsıkı sarılmak lazım.insanı en zor durumda ayakta tutan fakirlik hastalık zorluk ve sıkıntı da zamanında.Rabbim sen bizleri kaldıramayacağımız yüklerle imtihan etme.Milletçe ve tüm müslüman ve insanlığa iyilik versin Amin.