Gümüşhane\'de yalnız yaşayan yaşlı adam camide ölü bulundu
26.11.2025 20:39
Gümüşhane'de yalnız yaşayan 78 yaşındaki Mevlüt Özkan, caminin şadırvanında hareketsiz halde bulundu. Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilen Özkan'ın cenazesi yarın köyünde toprağa verilecek.

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Çamlıköy köyünde dün akşamdan beri kendisinden haber alınamayan yaşlı adam caminin şadırvanında ölü bulundu.

ABDEST ALIRKEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Edinilen bilgiye göre köyde yalnız yaşadığı ifade edilen 78 yaşındaki Mevlüt Özkan, öğlen saatlerinde Merkez Camisi'nin şadırvan kısmında vatandaşlar tarafından hareketsiz halde bulundu.

Dün akşamdan beri kendisinden haber alınamayan Özkan'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilirken cenazesi yarın aynı köyde toprağa verilecek.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gümüşhane, 3-sayfa, Son Dakika

