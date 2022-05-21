Cammu Keşmir'de çöken tünelde ölenlerin sayısı 9'a yükseldi - Son Dakika
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Cammu Keşmir'de çöken tünelde ölenlerin sayısı 9'a yükseldi

21.05.2022 16:57
Cammu Keşmir'de çöken tünelde ölenlerin sayısı 9'a yükseldi

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde yapımı devam eden tünelin bir kısmının çökmesi sonucunda ölen işçilerin sayısı 9'a çıktı.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde yapımı devam eden tünelin bir kısmının çökmesi sonucunda ölen işçilerin sayısı 9'a çıktı.

Ramban bölgesinde dağlık bir alanda yapılan tünelin bir bölümünün önceki gece çökmesinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında enkaz altından 8 işçinin cesedi daha çıkarıldı.

Yetkililer, 1 işçinin halen kayıp olduğunu belirtti.

Dün tünelin girişinde mahsur kalan işçilerden 3'ü kurtarılıp hastaneye kaldırılırken, 1'inin hayatını kaybettiği, 9'unun enkaz altında kaldığı bildirilmişti.

Tünelin Srinagar ve Cammu kentlerini birbirine bağlayan otoyol sisteminin parçası olarak inşa edildiği belirtiliyor.

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Kaynak: AA

Arama Kurtarma, India, Güncel, Son Dakika

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