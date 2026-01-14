Çamura Saplanan Çekiciler Trajikomik Olay Yarattı

Isparta'da bir aracı çekmek için bölgeye giden çekici çamura saplanınca, yardıma gelen iki farklı çekici de aynı akıbeti yaşadı. Üç çekici, yaklaşık 3 saat süren uğraşın ardından bulundukları yerden çıkarıldı. Arkadaşını kurtarmak için gittiği bölgede kendi aracı da çamura saplanan Burak Gülgür, yaşadıkları trajikomik olayı, "Dün, arkadaşımın dükkanına uğrayıncaya kadar her şey gayet sıradandı. Sadece uğrayıp hal hatır soracak, bir bardak çay içip dönecektim. Çayımı bile içemedim, eve sırılsıklam döndüm. Zaten bir daha da çay içmeyi düşünmüyorum, tövbe ettim" dedi.

Isparta'da 13 yıldır oto kurtarma hizmeti veren Sefa Piryandı, geçtiğimiz gün otoparktan bir aracı çekmek üzere bölgeye gitti. Aracı kurtarıcısına yükledikten sonra daha kestirme olması için toprak yola giren Piryandı'nın çekicisi çamura saplandı. Kendi çabasıyla çıkamayan Piryandı, yardım için kendisini ziyaret etmek üzere yola çıkan meslektaşı Burak Gülgür'ü aradı. Ancak Gülgür'ün kurtarıcı aracı da henüz Piryandı'ya ulaşamadan çamura saplanarak hareket edemez hale geldi. Bunun üzerine Piryandı, son çare olarak iş yerindeki çalışanı Mehmet Demiralay'dan diğer kurtarıcı aracı alıp bölgeye gelmesini istedi. Fakat Demiralay'ın aracı da daha bölgeye ulaşmadan uzak bir noktada çamura saplanınca üç araç da aynı sonu paylaştı.

Çamurda zincirleme kurtarma operasyonu

Yaklaşık 3 saat süren kurtarma çalışmalarında ilk olarak Burak Gülgür, yoğun çabalar ile kendi aracını saplandığı yerden çıkarmayı başardı. Ardından Piryandı'nın çalışanı Demiralay, kurtarıcının kasasını çamurlu alana değdirerek aracı tekerlerini kaldırıp bulunduğu yerden kurtardı. Piryandı'nın çekicisinin de bulunduğu yerden çıkarılması ile ekipler dükkanlarına geri döndü. Trajikomik olay, sosyal medyada paylaşılmasının ardından vatandaşların büyük ilgisini çekti. Yaşananları izleyenler duruma gülerken, olayın kahramanları da yaşadıkları bu ilginç deneyimi tebessümle karşıladıklarını ifade etti.

"Kurtarmaya gelen arkadaşım da çamura saplandı"

13 yıldır kurtarıcı hizmeti verdiğini dile getiren Sefa Pirayandı, yaşananları şöyle anlattı:

"Hemen aşağıda yediemin otoparkı var. Bir ağabeyimizin arabası vardı, oradan onu alıp aracıma yükledim. Normalde sola dönmem lazımdı ama kestirme olsun diye sağa döndüm. Gidiyordum, bir şey yoktu. Biraz ilerledikten sonra bir anda çamura saplandım ve çıkamadım. Kasayı açıp kendimi kasayla ittirip çıkaracaktım fakat bu sefer de aracımda elektrik arızası oldu. Diğer arkadaşlara haber verdim, onlar geldi. Sözde beni kurtarmaya geldiler ama onlar da çamura saplandı. Arkasından üçüncü aracı çağırdık, o da gelirken kaldı. İşin garip tarafı bir arkadaşımız da taksiyle geldi, o da çamura saplandı. Sosyal medyada paylaştıktan sonra gelen yorumlar da komikti. Birisi 'çekici tutulması' yazmış, biri 'çekmeye gelip çekemeyenler' demiş. Ama tabii öyle bir şey yok, biz çeker alırız evelallah. En son beni kurtarmaya gelen ikinci arkadaş biraz uğraştıktan sonra bulunduğu yerden çıktı ve gitti. Üçüncü saplanan arkadaşın aracını da kasayla ittirerek çıkardık. Benim aracı da ona yükleyip oradan çıkarmayı başardık çok şükür. Çekici arkadaşlarıma tavsiyem, çamurdan uzak durun."

"Bir bardak çay içmek için geldim, başıma gelmeyen kalmadı"

Arkadaşı Sefa Piryandı'ya çay içmek üzere dükkana gelen Burak Gülgür ise yaşadıklarını, "Dün, Sefa'nın dükkanına uğrayıncaya kadar her şey gayet sıradandı. Sadece uğrayıp hal hatır soracak, bir bardak çay içip dönecektim. Dükkandayken Sefa beni aradı, 'Aracım çamura battı, bir gelmen lazım' dedi. Bölgeye geldim ve biz de Sefa'nın kervanına katıldık, bizim araç da çamura saplandı. Sonra dükkandan Sefa'nın diğer aracını çağırdık. Biz kendi araçlarımızla uğraşırken, gelen arkadaşıma 'Buradan girme' demeye kalmadan o da çamura çakıldı. Gerçekten tuhaf bir durumdu. Çayımı da içemedim, eve sırılsıklam döndüm. Mümkün değildi o çayı içmek. Zaten bir daha da içmeyi düşünmüyorum, tövbe ettim. Dün 'Artık araçları burada bırakalım, ağustos ayında gelip alırız' diye düşündüğümüz anlar oldu. Durum tam olarak böyleydi. Neyse ki uzun uğraşlar sonunda bir şekilde kurtulduk. Mümkünse Sefa'ya çaya gelmeyin, selamı sabahı kesin" sözleriyle anlattı.

"Ben de yardım etmek için içeri gireyim derken aynı yere saplandım"

Piryandı'nın çalışanı Mehmet Demiralay, "Dükkanda sobayı yakmak için odun kırıyordum. Yaklaşık yarım saat geçti, kimseden ses çıkmadı. Ardından telefon geldi; 'Bu sefer araba kaldı, hemen gel' dediler. Bölgeye bir gittim, baktım ikisi de çamura saplanmış. Ben de yardım etmek için içeri gireyim derken aynı yere saplandım. Daha sonra bir şekilde kendi aracımı çamurdan çıkardım. Bu kez başka bir yoldan dolaşıp Sefa ağabeyimle birlikte diğer aracımızı da saplandığı yerden kurtardık. Sonrasında elektrikçi gelip arızayı giderdi. Dün çamurdan görünmüyorduk. Burak ağabeyime de çayı içiremedik, inşallah bugün içireceğiz" dedi. - ISPARTA