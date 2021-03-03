Çan Belediyesi'nden vefa - Son Dakika

Çanakkale Çan Belediyesi Mart ayı Meclis toplantısında geçtiğimiz ay vefat eden AK Parti Belediye Meclis Üyesi Davut Keçeci'yi unutmadı.

Keçeci'nin Mecliste her zaman oturduğu yere bir fotoğrafı ile beraber çiçek konuldu. Meclis toplantısı da rahmetli Keçeci tarafından yapılan bir dakikalık saygı duruşu ile başladı. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, saygı duruşu öncesi yaptığı konuşmada Davut Keçeci'ye Allah'tan rahmet dileyerek AK Partili Meclis üyelerine başsağlığı dileklerinde bulundu. Öte yandan AK Partili Meclis üyeleri tarafından görevi başında vefat eden Davut Keçeci'nin isminin yaşatılması için Çan Belediyesi Mart ayı Meclis toplantısında öneride bulunuldu. Keçeci'nin yıllarını geçirdiği Bademlik Sokak'ın isminin Keçeci'nin ailesinin de önerisi ile Davut Keçeci Sokak olarak değiştirilmesini isteyen AK Parti meclis üyelerinin önerisine Çan Belediye Başkanı Bülent Öz' de sıcak bakarak isim değişikliğinin başvuru ile gündeme alındığını ifade etti. Önerge gündeme alınarak oylandı ve tüm Meclis üyelerinin oyuyla kabul edildi. - ÇANAKKALE