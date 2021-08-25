Can Çıkar Huy Çıkmaz Filmi - Son Dakika

Parti planlayıcısı ve sosyal bir kelebek olan Cassie, hayatının en güzel dönemindedir. Büyük bir heyecanla 25. doğum gününe hazırlanan Cassie, garip bir kazayla vefat eder. Kendisini öbür dünyanın bekleme odasında bulan Cassie, burada koruyucu meleği Val ile tanışır. Her şeyin artık sona erdiğini düşünen Cassie, gökyüzündeki büyük bir parti olduğunu ve oraya katılabilmek için öncelikle dünyadaki hatalarını telafi etmesi gerektiğini öğrenir.
Yönetmen: Stephen Herek
Senaryo: Carrie Freedle
Oyuncular: Victoria Justice , Adam Garcia, Midori Francis, Spencer Sutherland, Timothy Renouf, Gloria Garcia, Robyn Scott, Kiroshan Naidoo
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Afterlife of the Party
Yapımcı Firma: Advantage Entertainment
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 109 dk.
Dağıtıcı Firma: Netflix
Vizyon Tarihi: 02.09.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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