"Can Dostlar Filminin Oyuncuları İzmir'de"

Her yaştan izleyiciyi sinema salonlarında buluşturacak olan "Can Dostlar" 18 Ocak'ta vizyona girecek. Yönetmen koltuğuna Tuğçe Soysop'un oturduğu filmin senaryosunu ise Murat Kepez, Uğur Gövercin, Dinar Kahveci, Cihan Deniz, Nagehan Cemcir, Onur Ümit, Öner Ateş ve Pelin Serin kaleme aldı.

Güldüy Güldüy Show Çocuk ekibiyle birlikte Selim Bayraktar, Onur Atilla, Ünal Yeter, Esin Eden, Dilşah Demir, Doğan Akdoğan, Tuğçe Karabayır, Ali Rıza Tanyeli, Gökçe Atlas gibi isimler de "Can Dostlar"ın oyuncu kadrosunda yer alıyor.

"Can Dostlar" filminin İzmir Galası 20 Ocak'ta Agora AVM'de

BKM Filmin yapımcılığını üstlendiği, Vakıfbank Spor Kulübü'nün ana destekçisi olduğu "Can Dostlar"ın BKM Ege Bölge Temsilciliği Dev Ajans organizasyonuyla İzmir Galası gerçekleşecek. 20 Ocak'ta Agora Alışveriş Merkezi'nde düzenlenecek galaya filmin oyuncuları ve film ekibi katılacak. 15:30'da Agora AVM'de İzmirli sevenleriyle bir araya gelecek olan oyuncular seyirciyle buluşmanın ardından ise Agora AVM Sinema Salonlarında hayranlarıyla birlikte filmi izleyecekler.

"Tüm İzmir'i 20 Ocak'ta Can Dostlar filmini izlemeye davet ediyorum"

BKM Ege Bölge Temsilcisi Erhan Gölbey, Güldüy Güldüy Show Çocuk programıyla tanınan, her biri birbirinden yetenekli çocuk oyuncuları yeniden beyaz perdede izleyecek olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. "Bizim Köyün Şarkısı" filmiyle seyirciler tarafından çok beğenilen oyunculuklara imza atan çocuk oyuncuların yeni maceralarını izlemeyi merakla beklediğini belirten Erhan Gölbey, "Can Dostlar" filmiyle özlediğimiz mahalle yaşamını, çocukken mahalle arkadaşlarımızla oynadığımız birbirinden eğlenceli oyunları tekrar göreceğiz ve o günlere tekrar döneceğiz" dedi. Gölbey, "Her yaştan İzmirliyi 20 Ocak'ta Agora Alışveriş Merkezi'nde filmin oyuncularıyla bir araya gelmeye ve filmi seyretmeye davet ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.