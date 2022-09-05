Can Dündar hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması - Son Dakika
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Can Dündar hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması

05.09.2022 17:28
Can Dündar hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması

CAN Dündar hakkında, sosyal paylaşım siteleri üzerinden Cumhurbaşkanına ve savcılara yönelik sözleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından soruşturma başlatıldı.

CAN Dündar hakkında, sosyal paylaşım siteleri üzerinden Cumhurbaşkanına ve savcılara yönelik sözleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, halen yurt dışında yaşayan Can Dündar hakkında, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından soruşturma başlatıldıCan Dündar hakkında MİT TIR'ları ve Gezi ana davası dosyaları kapsamında yakalama kararları bulunuyor.


YORUMLAR
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Kılıçdaroğlu'ndan 'Sivas Kongresi' Mesajı: 'Onlar; Yılmadılar, Mücadeleden Asla Vazgeçmediler ve Türkiye Cumhuriyeti'mizin Temellerini Attılar. Kılıçdaroğlu'ndan 'Sivas Kongresi' Mesajı: 'Onlar; Yılmadılar, Mücadeleden Asla Vazgeçmediler ve Türkiye Cumhuriyeti'mizin Temellerini Attılar. Ukrayna'daki savaştan kurtuldular, öz vatanlarında üniversite kazandılar Ukrayna'daki savaştan kurtuldular, öz vatanlarında üniversite kazandılar
Kaynak: DHA

Türkiye Cumhuriyeti, Can Dündar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Can Dündar hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Can Dündar hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması - Son Dakika
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