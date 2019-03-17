Can Güvenliği İçin Ülkesinden Kaçıp Geldikleri Almanya'da Saldırıya Uğradılar
1 saat önce
FEDERAL Meclis'te grubu bulunan Sol Parti üyesi milletvekillerinin ortak verdiği soru önergesini yanıtlayan Federal İçişleri Bakanlığı, mültecilere karşı işlenen yaklaşık iki bin suçun kayıtlara geçtiğini açıkladı.
FEDERAL Meclis'te grubu bulunan Sol Parti üyesi milletvekillerinin ortak verdiği soru önergesini yanıtlayan Federal İçişleri Bakanlığı
, mültecilere karşı işlenen yaklaşık iki bin suçun kayıtlara geçtiğini açıkladı. Saldırıların hedefi ise ağırlıklı olarak mültecilerin kendileri ve barındıkları yurtlar oldu. İçişleri Bakanlığı'nın cevabında işlenen suçların çeşitlilik gösterildiği belirtilirken, suçların cinayetten adam yaralamaya, mala zarar vermekten hakarete kadar farklılık gösterdiği kaydedildi.
'SORUMLU AfD'
Geçen yıl aşırı sağcılar 736 kez mültecilere saldırdı. 173 kez mültecilerin barındıkları yurtlar ve evleri hedef alınırken, bu saldırılarda 315 kişi yaralandı. Sol Parti Federal Meclis üyesi Ulla Jelpke konuya ilişkin, "Kayıtlara bakıldığında hemen her gün saldırı yaşanıyor. Bu şiddetin sorumluluğu AfD ve ırkçı nefretlerini açık şekilde yayan sağ gruplar. CDU-CSU'nun da bu eylemlerde sorumluluğu var" dedi. Aşırı sağ ile mücadele alanında araştırma yapan ve bu yönde çalışan inisiyatifler, mültecilere yönelik suçların çokluğunun ana gerekçelerinden birinin toplumda sığınmacıların tüm sorunların kaynağı olarak gösterilmeye yönelik algının oluşturlması olduğu görüşünde birleşiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:30
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