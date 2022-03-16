Çanakkale açıklarında 33 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Çanakkale açıklarında 33 göçmen kurtarıldı

16.03.2022 10:45
Çanakkale açıklarında 33 göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Çanakkale açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 14 Mart Pazartesi günü saat 02.50 sıralarında Yunanistan unsurları tarafından can salı içerisinde Türk karasularına geri itilen 33 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edildi. Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarılan 33 düzensiz göçmen, Küçükkuyu beldesinde bulunan Sahil Güvenlik Karakoluna götürüldü.

Düzensiz göçmenler, karakolda tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

(Utku Yaşar Cüce/İHA)

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Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik, Yunanistan, Çanakkale, Türk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çanakkale açıklarında 33 göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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