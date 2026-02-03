Çanakkale Barajları Su ile Doluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çanakkale Barajları Su ile Doluyor

03.02.2026 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yağışlar sayesinde Çanakkale'deki baraj doluluk oranları artarken, kuraklık tehdidi sürüyor.

Çanakkale genelinde son haftalarda etkili olan yağışlar sayesinde şehrin içme suyu kaynağı Atikhisar Barajı'nın da aralarında bulunduğu 9 barajın doluluk oranı arttı.

Devlet Su İşleri 25. Bölge Müdürlüğü 252. Şubesi'nden alınan verilere göre, kent merkezinin içme ve kullanma suyu kaynağı olan 54 milyon 115 bin metreküp su kapasitesine sahip Atikhisar Barajı'nda doluluk, 2 Şubat'ta yüzde 75 olarak ölçüldü. Yaz aylarında neredeyse yarıya kadar düşen barajdaki doluluk oranı geçen yılın aynı döneminde yüzde 72 olarak kaydedilmişti.

Tarımsal sulamada yararlanılan, bazıları çevrelerindeki ilçelere içme ve kullanma suyu sağlayan kaynaklardan Ayvacık Barajı, geçen yıl yüzde 65 doluluk oranına sahipken su seviyesi bu sene yüzde 81 oldu. Bakacak Barajı'nda doluluk oranı yüzde 21'den yüzde 34'e, Bayramiç Barajı'nda yüzde 60'tan yüzde 82'ye, Zeytinliköy Barajı'nda yüzde 52'den yüzde 72'ye, Umurbey Barajı'nda da yüzde 70'den yüzde 77'ye yükseldi.

Bayramdere Barajı'nın doluluk oranında ise yüzde 62'den yüzde 49'a, Taşoluk Barajı'nda yüzde 27'den yüzde 20'ye ve Tayfur Barajı'nda yüzde 31'den yüzde 22'ye gerileme yaşandı.

Öte yandan, Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Çanakkale'de 2 Şubat itibarıyla son 24 saatte metrekare başına 24.7 milimetre yağış düştü. Ocak ayında uzun yıllar kaydedilen yağış ortalaması metrekareye 91.6 milimetreyken bu değer bu yıl metrekareye 102.4 milimetre oldu.

"Kuraklık bitti diyemeyiz"

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, AA muhabirine, Çanakkale'de artan baraj doluluk oranlarıyla yaz aylarına girmenin sevindirici bir gelişme olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin batısı, kuzeybatısı ve Karadeniz Bölgesi'nde ocak ayı yağışlarının genel olarak normal civarda ve yer yer üzerinde gerçekleştiğini belirten Türkeş, bu durumun baraj doluluklarına olumlu yansıdığını ifade etti.

Türkeş, eylül ve ekim aylarında düşük seviyelerde bulunan birçok barajda doluluk oranlarının artış göstermesinin olumlu bir tablo sunduğunu dile getirdi.

Ocak ayındaki yağışlarla Türkiye'nin rahatladığını belirten Prof. Dr. Murat Türkeş, "En azından son yıllarda sıklıkla hayatımızı etkileyen meteorolojik kuraklığın etkisi oldukça azaldı. Fakat burada rahatlamamamız gerekiyor. 'Bu yağışlar oldu, kar yağdı, kuraklık bitti' diyemeyiz." dedi.

Temkinli olunması gerektiğini vurgulayan Türkeş, son iki yılda yaşanan kuraklığın hidrolojik ve tarımsal etkilerinin kısa sürede ortadan kalkmadığına dikkati çekti.

Türkiye'nin ve bu bölgenin yağış hidroklimatolojisi açısından kış ayları ve ilkbahar ortası, bazen yaz başına kadar yağış alma şansı olan bir ülke olduğunu aktaran Türkeş, şunları kaydetti:

"Akdeniz kıyısı ve Güneydoğu Anadolu dışında Türkiye'nin büyük bir bölümünde biz aşağı yukarı ekim-kasım ayından başlayıp Kuzeydoğu Anadolu'da da mayıs, hazirana kadar normal koşullarda yağış alma olasılığı olan bir ülkeyiz. Bu açıdan baktığımızda bu yılda kuzey Atlantik Akdeniz Havza Yolu açıldığı için önümüzdeki dönemlerde normalin üzerinde yağış alma şansı var. Tabii yağışlı dönemlerin de bazı olumsuzlukları var özellikle altyapının yetersiz olduğu kentlerde, ovalarda, taşkın yataklarında, yanlış yerleşmelerin olduğu yerlerde de sellere ve su baskınlarına neden oluyor. Yanlış yerleşmeler de bunu tetikliyor açıkçası."

İklim değişikliğinin Akdeniz Havzası'nda kuraklık, aşırı yağışlar ve sıcak hava dalgalarını daha şiddetli hale getirdiğini vurgulayan Murat Türkeş, bu oynaklığın önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini belirtti.

Türkeş, son yıllarda kutup girdabında yaşanan zayıflamalarla birlikte aşırı hava olaylarının daha sık görüldüğünü ifade etti.

Basit yöntemlerle yüzde 50'ye varan tasarruf

Su yönetiminin bütünleşik bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini kaydeden Türkeş, yeterli yağış alınan yıllarda bile suyun akılcı, verimli ve planlı kullanılmasının hayati önem taşıdığını söyledi.

Bireysel sorumlulukların da göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade eden Türkeş, su, enerji ve karbon ayak izinin azaltılmasında bireylerin önemli rolü olduğunu vurguladı.

Türkeş, ev içi su ve enerji kullanımında alınacak basit önlemlerle yüzde 50'ye varan tasarruf sağlanabileceğini söyledi.

İklim değişikliğiyle mücadelede kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve bireylerin birlikte hareket etmesi gerektiğini belirten Türkeş, halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesinin bu sürecin en kritik adımlarından biri olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Çanakkale, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale Barajları Su ile Doluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

12:34
Barış Akarsu’nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
12:12
Kız grubundan kan donduran zorbalık İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
11:47
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
11:15
Bahçeli’den ’’süreç’’ mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
Bahçeli'den ''süreç'' mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
11:13
Enflasyon neden yüksek geldi Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
Enflasyon neden yüksek geldi? Bakan Şimşek tek bir nedene bağladı
10:19
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 12:43:34. #7.11#
SON DAKİKA: Çanakkale Barajları Su ile Doluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.