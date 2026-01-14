Çanakkale Başsavcısı 'Yılın Kareleri' Oylamasında - Son Dakika
Çanakkale Başsavcısı 'Yılın Kareleri' Oylamasında

14.01.2026 12:23
Başsavcı Gürdoğan, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında 6 kategorideki fotoğraflara oy verdi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gürdoğan, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M. M. T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti" fotoğrafını seçen Gürdoğan, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" konulu karesini tercih etti.

"Haber" kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "İsrail'e dur de!" fotoğrafına oy veren Gürdoğan, "Spor" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale", "Günlük Hayat"ta da İsa Terli'nin "Dolunay sefası" karesini oyladı.

Oylama, 31 Ocak'a kadar sürecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

