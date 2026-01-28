Çanakkale Boğazı'nda Gemi Arızası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çanakkale Boğazı'nda Gemi Arızası

28.01.2026 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Singapur bayraklı Maersk Utah konteyner gemisi arıza yaptı, boğaz geçişleri kapandı. Arıza giderildi.

ÇANAKKALE Boğazı'nda 292 metre boyundaki Singapur bayraklı konteyner gemisi, makine arızası yaptı. Arıza nedeniyle Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.

İstanbul'dan Fas'a gitmek üzere yola çıkan 292 metre uzunluğundaki Singapur bayraklı Maersk Utah isimli konteyner gemisi, Çanakkale Boğazı'nı geçişi sırasında makine arızası yaptı. Geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-14 ile 'Kurtarma-20' bölgeye sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Öte yandan arıza nedeniyle Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı. Kurtarma çalışmalarının ardından geminin demir sahasına götürülmesi bekleniyor.

ARIZA GİDERİLDİ, BOĞAZ TRAFİĞİ NORMALE DÖNDÜ

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan 292 metre uzunluğundaki Singapur bayraklı 'Maersk Utah' isimli konteyner gemisi, arızanın giderilmesinin ardından boğaz geçişine yeniden başladı. Gemiye boğazı geçişi sırasında römorkörler eşlik etti. Arızanın giderilmesinin ardından Çanakkale Boğaz trafiği de normale döndü.

Kaynak: DHA

Çanakkale Boğazı, Denizcilik, Singapur, Güvenlik, Ekonomi, Olaylar, Güncel, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale Boğazı'nda Gemi Arızası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’da deprem Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı Galatasaray'da deprem! Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı
Herkes ekran başına Yarın akşam ortalık alev alacak Herkes ekran başına! Yarın akşam ortalık alev alacak
Türk futbolunda neler oluyor 2 hakem istifa etti Türk futbolunda neler oluyor? 2 hakem istifa etti
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Türkiye’de de satılıyordu Dev kozmetik markası iflas bayrağını çekti Türkiye'de de satılıyordu! Dev kozmetik markası iflas bayrağını çekti
Savaş sahnesi değişiyor Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü Savaş sahnesi değişiyor! Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü

10:28
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu 20 ünlünün ismini savcılığa verdi
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini savcılığa verdi
09:53
Beyaz’la Joker yarışmasında kriz İşine son verildi, isyan etti
Beyaz'la Joker yarışmasında kriz! İşine son verildi, isyan etti
09:29
Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu
Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu
09:05
ABD’li senatörden komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek çağrı
ABD'li senatörden komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek çağrı
09:02
Türkiye’nin dev tatil platformu satıldı İşte ödenen bedel
Türkiye'nin dev tatil platformu satıldı! İşte ödenen bedel
07:42
Somalili meclis üyesine spreyli saldırı Trump’tan tansiyonu yükseltecek tepki
Somalili meclis üyesine spreyli saldırı! Trump'tan tansiyonu yükseltecek tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 10:54:41. #7.11#
SON DAKİKA: Çanakkale Boğazı'nda Gemi Arızası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.