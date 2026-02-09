Çanakkale Boğazı'nda Gemi Trafiği Yeniden Başladı - Son Dakika
Çanakkale Boğazı'nda Gemi Trafiği Yeniden Başladı

09.02.2026 09:59
Yoğun sis nedeniyle durdurulan transit gemi trafiği, yeniden çift yönlü olarak açıldı.

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle geçici olarak durdurulan transit gemi trafiği çift yönlü olarak yeniden başladı.

Boğaz'da akşam saatlerinde etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına telsiz anonsuyla Boğaz'ın saat 00.25 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından Çanakkale Boğazı transit gemi geçişleri, saat 09.23 itibarıyla çift yönlü olarak yeniden açıldı.

Kaynak: AA

