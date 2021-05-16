Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi, römorkörlerle çekildi - Son Dakika

ÇANAKKALE Boğazı'na Marmara Denizi'nden giriş yapan konteyner yüklü 207 metre uzunluğundaki 'Newyorker' isimli gemi, Gelibolu önlerinde makine arızası yaptı. Kaptanın yardım talebi üzerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler tarafından çekilen gemi, Şevketiye açıklarına demirledi.

İstanbul'un Tuzla Limanı'ndan yüklediği konteynerleri İspanya'nın Algeciras Limanı'na taşıyan Panama bayraklı 207 metre uzunluğundaki 'Newyorker' isimli konteyner gemisi, Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptıktan kısa süre sonra, saat 15.30 sıralarında Gelibolu önlerinde makine arızası yaptı. Kaptan, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne (VTS), arızayı bildirdi ve yardım talep etti. Kısa süre sürüklenen gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-4 ve Kurtarma-10 isimli römorkörler tarafından yedeklenerek, saat 17.10'da Lapseki ilçesindeki Şevketiye açıklarına demirletildi.