Çanakkale Boğazı Sis Nedeniyle Kapandı

1) ÇANAKKALE BOĞAZI, SİS NEDENİYLE ÇİFT YÖNLÜ OLARAK ULAŞIMA KAPATILDI

ÇANAKKALE Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımını aksattı. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 00.25 itibarıyla boğaz trafiği, çift yönlü ulaşıma kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, boğaza giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi.