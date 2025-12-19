Çanakkale Boğazı yoğun sis sebebiyle gemi trafiğine kapatıldı - Son Dakika
Çanakkale Boğazı yoğun sis sebebiyle gemi trafiğine kapatıldı

Çanakkale Boğazı yoğun sis sebebiyle gemi trafiğine kapatıldı
19.12.2025 09:39  Güncelleme: 09:42
Çanakkale Boğazı yoğun sis sebebiyle gemi trafiğine kapatıldı
Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak deniz ulaşımına kapatıldı.

Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 08.00 itibarıyla boğaz trafiği, çift yönlü ve geçici olarak deniz ulaşımına kapatıldı.

GEMİLER, DEMİRLİ BÖLGEDE BEKLETİLİYOR

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, boğaza giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi. Öte yandan Lapseki-Gelibolu ve Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot seferleri de geçici süreliğine durduruldu.

Kaynak: DHA

