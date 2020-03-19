ÇANAKKALE Bozcaada'daki konaklama tesisleri 15 Nisana kadar kapandı-2 - Son Dakika

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ÇANAKKALE Bozcaada'daki konaklama tesisleri 15 Nisana kadar kapandı-2
11 dakika önce
ÇANAKKALE Bozcaada'daki konaklama tesisleri 15 Nisana kadar kapandı-2 (Bld.Başk.Hakan Can Yılmaz röp)
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:33 Kaynak: DHA
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