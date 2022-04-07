Çanakkale'de 35 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de 35 düzensiz göçmen yakalandı

07.04.2022 19:20
Çanakkale'de 35 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvacık ilçesi açıklarında saat 03.00 sıralarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botu (TCSG-28) tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmen yakalandı. Küçükkuyu'da bulunan Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

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Sahil Güvenlik, Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de 35 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de 35 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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