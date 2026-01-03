Çanakkale\'de Ahşap Evde Yangın

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Bozguç köyünde ahşap evin samanlık bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çan ilçesinde Mehmet A.'ya ait evin bitişiğinde bulunan ahşap samanlık ve araç garajında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülürken, bir itfaiye eri müdahale sırasında hafif yaralandı. Yangında garajda bulunan bir otomobil ile bir motosiklet tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Depoda bulunan samanlarda küle döndü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANAKKALE