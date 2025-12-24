Çanakkale\'de Çift Cinayeti: 3 Kişi Tutuklandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde Barış Tekebaş (23) ile Duygu Tekebaş'ı (23) silahla öldüren Recep Şatrol (46) ile ona yardım ettikleri belirlenen M.D ve B.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 22 Aralık'ta Ayvacık ilçesindeki Fatih Mahallesi Edremit Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinin bahçesinde meydana geldi. Vinç ve taşıyıcı firması sahibi Recep Şatrol, eski çalışanı olan Barış Tekebaş'ı yanına çağırdı. Barış Tekebaş, boşanma aşamasındaki eşi Duygu Tekebaş ile Şatrol'un yanına geldi. Recep Şatrol ile Barış Tekebaş arasında alacak verecek meselesi ve başka konular üzerinden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Şatrol, üzerinde bulunan tabanca ile ateş ederek boşanma aşamasındaki Barış ve Duygu Tekebaş çiftini vurup kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Tekebaş çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olay yerinden kaçan Şatrol'u yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda şüpheli, Ayvacık ilçesinde bağlı Ahmetçe köyü yakınlarındaki bir barakaya düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Ayrıca olayla ilgisi olan M.D ile B.S. de yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şatrol ile M.D ve B.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.