Eceabat ilçesinden Çanakkale yönüne hareket eden GESTAŞ AŞ'ye ait "Şehit Ömer Halisdemir" isimli feribottaki yolcu, henüz belirlenemeyen nedenle denize düştü.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de feribottan denize düşen yolcuyu kıyı emniyeti kurtardı - Son Dakika

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