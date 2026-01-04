Çanakkale\'de Fırtına Çınar Ağacını Devrildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle bir çınar ağacı devrildi.
Aleddin Mahallesi Hakkı Ayran Sokak'ta bir evin önünde bulunan çınar ağacı, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kökünden devrildi.
Ağacın devrilmesi sonucu sokaktaki elektrik kabloları ile evin ön kısmındaki yağmur suyu borularının bir bölümünde hasar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik önlemleri aldı.
