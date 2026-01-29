Çanakkale\'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 28 kaçak göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı. Göçmen kaçakçılığı şüphelileri mahkemece tutuklandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, 27 Ocak'ta çevre illerden aldıkları kaçak göçmenleri Ayvacık ilçesi sahil bölgesine getirdiği tespit edilen 2 araç Küçükkuyu mevkiinde, öncü olarak kullanıldığı belirlenen diğer araç ise Bayramiç mevkiinde ekipler tarafından yakalandı. Araçlarda bulunan Afganistan uyruklu 28 kaçak göçmen, Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. 2 otomobil, 1 minibüs, 19 bin 800 TL, 16 adet can simidi, 2 adet hava pompasına ise el konuldu. Operasyonda yakalanan göçmen kaçakçılığı şüphelisi S.A., H.M.Ö. ve T.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ÇANAKKALE