Çanakkale'de kuvvetli lodos sahildeki bazı işletmelere zarar verdi - Son Dakika
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Çanakkale'de kuvvetli lodos sahildeki bazı işletmelere zarar verdi

6 saat önce

Çanakkale'de iki gündür etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle sahildeki bazı işletmelerde hasar meydana geldi.

Çanakkale'de kuvvetli lodos sahildeki bazı işletmelere zarar verdi, System.String[]

Çanakkale'de iki gündür etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle sahildeki bazı işletmelerde hasar meydana geldi.

Kuvvetli lodos, Çanakkale merkez ve sahil kesimindeki ilçelerde etkisini sürdürüyor.

Dev dalgaların metrelerce yükseldiği kent merkezindeki Barbaros Mahallesi'nde özel bir plaj işletmesinin gölgeliği uçtu.

Aynı işletmenin bahçesinde bulunan büyük iğde ağacı da kırılarak devrildi.

Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde oluşan dev dalgalar ise kimi binalarda hasara yol açtı.

Kabatepe- Gökçeada ve Geyikli- Bozcaada feribot seferlerinde de aksamalar yaşandı.

Barbaros Mahallesi, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:16 Kaynak: AA
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