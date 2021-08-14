Son dakika! ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI

Son dakika haber: ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor. Bayramiç'e bağlı Aşağışevik köyü yakınlarındaki tarım arazisinde belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 3 helikopter ve 10 arazöz sevk edildi. Alevlerin söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale ediliyor.

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