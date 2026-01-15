Çanakkale\'de Servis Araçları Denetlendi

Çanakkale'de jandarma ekiplerince öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri tarafından, 2025-2026 eğitim öğretim döneminin huzur ve güven ortamı içerisinde sürdürülmesi için okul servis araçlarına yönelik il genelinde kapsamlı ve titiz denetimler gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimlerde, öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarının mevzuata uygunluğu, emniyet kemeri kullanımı, rehber personel bulundurulup bulundurulmadığı, araçların teknik yeterlilikleri ile taşıma şartları ayrıntılı ve hassasiyetle kontrol edildi. Denetimler sırasında sürücülere ve ilgililere çocukların can güvenliğinin her şeyin üzerinde olduğu, taşıma faaliyetlerinde kurallara eksiksiz riayet edilmesinin hayati önem arz ettiği ve özellikle emniyet kemeri kullanımının vazgeçilmez bir zorunluluk olduğu hususlarında bilgilendirme ve hatırlatmalarda bulunuldu. Yapılan kontrollerde, taşıma süreçlerinde kurallara uyulmasının, geleceğin teminatı olan çocukların güvenliğini doğrudan etkilediği bir kez daha önemle vurgulandı. - ÇANAKKALE