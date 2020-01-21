Çanakkale'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Çanakkale'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Çanakkale'de jandarmanın düzenlediği tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Çanakkale'de jandarmanın düzenlediği tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Bolayır Köyü Ambarlar mevki civarında kaçak kazı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti.

Eski Gelibolu-Bolayır yolunda şüphelendikleri bir otomobili duran jandarma, araçta ve sürücü Y.A'nın üzerinde yaptığı aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 altın sikke ve çuval içerisinde ise bir adet dedektör ele geçirdi.

Şüpheli, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Çanakkale, Jandarma, Bolayır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:28 Kaynak: AA
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