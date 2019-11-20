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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı

6 saat önce

Çanakkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 19 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı, System.String[]

Çanakkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 19 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara karşı yapılan çalışmalarda, ' Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan 19 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden bir kişi "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece denetimli olarak serbest bırakıldı. Öte yandan yapılan operasyonlarda şüphelilerden 44,36 gram bonzai, 24 gram skunk ve 0,25 gram metamfetamin ele geçirildi.

(Utku Yaşar Cüce/İHA)

Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:50 Kaynak: İHA
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