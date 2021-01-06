Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama - Son Dakika

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

06.01.2021 13:31
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama, System.String[]

Çanakkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı.

Çanakkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 1-5 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda TCK 191 (Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etmek, bulundurmak) ve TCK 188 (Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti) suçlarından toplam 5 olayda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli adli kontrol şartıyla ve diğer 3 kişi de serbest bırakıldı.

Öte yandan çeşitli suçlardan aranan bir kişi yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerden 47,56 gram metamfetamin ile suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam 3 bin 400 lira para ele geçirildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütü'nü ülkeye sokmayan Pekin yönetiminden ilk açıklama: İstişareler devam ediyor Başına yorgun mermi isabet eden Büşra, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Bir şişe pekmezle organik ürün yapmaya başlayan girişimci kadın, şimdi siparişlere yetişemiyor Son Dakika! AK Parti; İlker Başbuğ, Fikri Sağlar ve Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunacak Nefes darlığı çektiği için korona olduğunu düşünen adamın akciğerinden ceviz çıktı Arkadaşını yatakta katleden katilden ilginç savunma: En büyük uyuşturucu kaçakçılığının başındaydı Sokakta "1 milyon" diye dilenirken, bugün 100 binin üzerinde takipçisi var Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim
İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip mastürbasyon yaparken anneme yakalandım İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip mastürbasyon yaparken anneme yakalandım         
13:29
Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferinde Acun Ilıcalı başrol oynadı Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferinde Acun Ilıcalı başrol oynadı         
12:37
Son Dakika! Bahçeli'den İlker Başbuğ'a tepki: Erken seçim ve 27 Mayıs sözleri tam bir gaflet ve garabet Son Dakika! Bahçeli'den İlker Başbuğ'a tepki: Erken seçim ve 27 Mayıs sözleri tam bir gaflet ve garabet         
12:23
Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı         
12:10
Bankacılık işlemlerinde yeni dönem başladı: Artık vatandaşa 'anne kızlık soyadı' sorulmayacak Bankacılık işlemlerinde yeni dönem başladı: Artık vatandaşa 'anne kızlık soyadı' sorulmayacak         
11:44
HSBC'den dikkat çeken dolar/TL tahmini: Tam bir normalleşme ile kur 6,50'ye gerileyebilir HSBC'den dikkat çeken dolar/TL tahmini: Tam bir normalleşme ile kur 6,50'ye gerileyebilir         
11:23
Hızlı kilo kaybı yaşayan Seren Serengil, yaşadığı zorlukları anlattı Hızlı kilo kaybı yaşayan Seren Serengil, yaşadığı zorlukları anlattı         
10:48
Hastası gelmeyince kendi muayeneye gitti, erken teşhis sayesinde kanseri yendi Hastası gelmeyince kendi muayeneye gitti, erken teşhis sayesinde kanseri yendi         
10:07
CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti         
10:01
Vergi sistemindeki değişiklikte 'sigara' detayı! Fiyat artışının önüne geçildi Vergi sistemindeki değişiklikte 'sigara' detayı! Fiyat artışının önüne geçildi         
09:35
Zehirli balon balığı, Türkiye için döviz kapısı oluyor Zehirli balon balığı, Türkiye için döviz kapısı oluyor         
09:28
Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı         
09:12
Polisin başına telsizle defalarca vurmuştu! Dehşet veren görüntüler ortaya çıktı Polisin başına telsizle defalarca vurmuştu! Dehşet veren görüntüler ortaya çıktı         
09:11
"İnsanlar çift yaratılmış" sözü bir kez daha gerçek oldu! Ramiz Dayı'nın kopyası Van'da bulundu         
08:29
Şef Mehmet Yalçınkaya'dan Serhat Doğramacı itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik ancak saatlerce kantinde bekledi Şef Mehmet Yalçınkaya'dan Serhat Doğramacı itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik ancak saatlerce kantinde bekledi         
07:43
Hande Erçel ev halini paylaştı, yarım saatte 1 milyonun üzerinde beğeni geldi Hande Erçel ev halini paylaştı, yarım saatte 1 milyonun üzerinde beğeni geldi         
19:40
Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı         
17:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2021 13:49:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei