Çanakkale'de yaşlı adamın ölü bulunmasıyla ilgili 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Çanakkale'de yaşlı adamın ölü bulunmasıyla ilgili 7 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Çanakkale'de, 6 ay önce Mahmut Tosun'un ölü bulunmasıyla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de yaşlı adamın ölü bulunmasıyla ilgili 7 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Çanakkale'de, 6 ay önce Mahmut Tosun'un ölü bulunmasıyla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Ezine'de geçen temmuz ayında evinde ölü bulunan Tosun'un (77) cinayete kurban gittiğini belirleyen Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan polis, 7 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Mahmut Tosun, Çanakkale, Ezine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:30 Kaynak: AA
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