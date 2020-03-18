Çanakkale Deniz Zaferi kutlandı. - Son Dakika
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Çanakkale Deniz Zaferi kutlandı.

6 saat önce

Çanakkale Zaferinin 105. yıldönümü Aşkale'de törenle kutlandı.

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Çanakkale Zaferinin 105. yıldönümü Aşkale'de törenle kutlandı.


Aşkale Hükümet Konağı önünde yapılan törene, İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış ve daire amirleri katıldı. Kaymakam Aksu ve Belediye Başkanı Yaptırmış Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başlayan tören, Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile sona erdi.


İlçe Kaymakamı tören sonrası Başkan ve daire amirlerini makamında ağırladı. Günün anlamına uygun konuşan İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu " Milli mücadele ruhunun ve türk askeri gücünün kanıtlandığı 18 Mart Çanakkale Zaferi birlik ve beraberliğin en güçlü tarihi dönüm noktasıdır. 105 yıl önce aziz milletimizin İtilaf Devletleri'ne karşı büyük bir mücadele ile kazanmış olduğu Çanakkale Deniz Zaferi'nde hayatını kaybeden şehitlerimizi saygıyla anıyorum" dedi.


Belediye Başkanı Dr. Yaptırmış ise yaptığı açıklamada "Her siperde ayrı bir destan başlatan askerlerimiz, düşmana karşı verdiği mukaddes mücadeleyi zaferle sonuçlandırdığında, dünya tarihinin zirve sayfalarına da "Çanakkale Geçilemez!" ilkesini bir daha silinmemek üzere yazdırmıştır. Bu vesile ile Vatan müdafasında tüm Şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi de minnetle anıyoruz." - ERZURUM

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Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:45 Kaynak: İHA

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